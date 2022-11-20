الأخضر يواصل استعداداته وتمارين خاصة لشراحيلي

واصل الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

الأخضر يستعد

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “ملعب منتجع سيلين”؛ بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، قبل أن يختتم رينارد التدريبات بتمارين الإطالة.

وفي السياق ذاته، واصل نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، رياض شراحيلي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يختتم الأخضر، مساء يوم غد الاثنين، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة والنصف على “ملعب منتجع سيلين”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.

رينارد يتحدث للإعلام

وسيعقد رينارد، يوم غد الاثنين عند الساعة السابعة مساءً، مؤتمرًا صحافيًا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات ( QNCC )، للحديث عن مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأرجنتيني.

وسيلعب الأخضر ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.