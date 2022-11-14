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قبل مونديال قطر

الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا

2022-11-14 الساعة 6:36
الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا
المواطن - الرياض

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واصل المنتخب السعودي اليوم الاثنين تدريباته في معسكره المقام حاليًا في مدينة “الرياض”، استعدادًا لمواجهته الودية أمام منتخب كرواتيا بعد غد الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

تفاصيل تدريبات اليوم

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “استاد الأمير فيصل بن فهد” تحت إشراف المدير الفني الفرنسي “هيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

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ويختتم “الأخضر” غدًا الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة مساءً على “استاد الأمير فيصل بن فهد”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

مادو - المنتخب السعودي

وديات الأخضر في الإمارات

وكان المنتخب السعودي لعب وديًا أمام مقدونيا الشمالية وألبانيا وهندوراس وآيسلندا وبنما في معسكر الإمارات، قبل مواجهة المنتخب الكرواتي.

محمد كنو

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