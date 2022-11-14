الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا

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واصل المنتخب السعودي اليوم الاثنين تدريباته في معسكره المقام حاليًا في مدينة “الرياض”، استعدادًا لمواجهته الودية أمام منتخب كرواتيا بعد غد الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.
وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “استاد الأمير فيصل بن فهد” تحت إشراف المدير الفني الفرنسي “هيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ويختتم “الأخضر” غدًا الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة مساءً على “استاد الأمير فيصل بن فهد”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
وكان المنتخب السعودي لعب وديًا أمام مقدونيا الشمالية وألبانيا وهندوراس وآيسلندا وبنما في معسكر الإمارات، قبل مواجهة المنتخب الكرواتي.