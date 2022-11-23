الأخضر يُجبر سكالوني على تغيير تشكيل الأرجنتين

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يعتزم المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني إجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي أمام المكسيك، بعد الخسارة ضد الأخضر.
وبدأ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2022، بالخسارة ضد السعودية بهدفين مقابل هدف، ويأمل في استعادة توازنه سريعًا وتجاوز عقبة المكسيك، للحفاظ على حظوظه بالتأهل.
ولفتت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، إلى أن سكالوني ينوي إجراء 4 تغييرات، الأول هو إجلاس المدافع كريستيان روميرو على دكة البدلاء والدفع بليساندرو مارتينيز، بعد ظهوره بمستوى مخيب.
وأضافت الصحيفة الأرجنتينية: “المدرب يستعد أيضًا للدفع بثنائي جديد في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، حيث سيقحم جونزالو مونتيل وماركوس أكونيا، اللذين لعبا مباراة نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل”.
واختتمت “أوليه”، تقريرها، قائلة”: “التغيير الرابع الذي سيجريه سكالوني، يتمثل في الدفع إما بإنزو فرنانديز أو أليكسيس ماك أليستر في خط الوسط بجانب لياندرو باريديس، لمنح الفريق بعض التوازن”.
ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد نظيره المكسيكي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد 974، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.