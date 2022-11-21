الأخضر يُنهي استعداداته لمواجهة الأرجنتين

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ظهر اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب الأرجنتين يوم غدٍ الثلاثاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™ .

وميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” ظهر اليوم حصة تدريبية على “ملعب منتجع سيلين”، تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينارد.

وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب “رياض شراحيلي” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي كذلك، ستغادر بعثة الأخضر عصر اليوم مقر إقامته “منتجع سيلين” متجة إلى الدوحة ، ضمن برنامجه الإعدادي لمباراة الغد.

مجموعة الأخضر