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في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة

الأخضر يُنهي استعداداته لمواجهة الأرجنتين

2022-11-21 الساعة 7:48
الأخضر يُنهي استعداداته لمواجهة الأرجنتين
المواطن - الرياض

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اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ظهر اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب الأرجنتين يوم غدٍ الثلاثاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™ .

وميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” ظهر اليوم حصة تدريبية على “ملعب منتجع سيلين”، تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينارد.

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وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب “رياض شراحيلي” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي كذلك، ستغادر بعثة الأخضر عصر اليوم مقر إقامته “منتجع سيلين” متجة إلى الدوحة ، ضمن برنامجه الإعدادي لمباراة الغد.

مجموعة الأخضر 

يذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري”.

أبرز مواجهة 

وكانت أبرز مواجهة بين السعودية والأرجنتين في نهائي كأس القارات 1992، بمسمى “كأس الملك فهد”، وانتهى اللقاء بفوز الأرجنتين بثلاثية مقابل هدف، ليتوج “التانجو” باللقب.

وسبق لـ المنتخب السعودي خوض 26 مرة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية سواء كانت ودية أو رسمية حيث فاز في لقاء وحيد وخسر 14 مرة وتعادل في 11 لقاء، كما أن آخر 3 مباريات للمنتخب السعودي ضد منتخبات أمريكا اللاتينية، انتهت بخسارة الأخضر أمام فنزويلا وكولومبيا في يونيو الماضي، وتعادل ضد الإكوادور في سبتمبر الماضي.

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