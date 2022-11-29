الأخضر يُنهي استعداداته لمواجهة المكسيك

اختتم الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب المكسيك الأول لكرة القدم.

المنتخب السعودي يختتم استعداداته

وأجرى الأخضر حصة تدريبية على ملعب منتجع سيلين، وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري رينارد تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، وفي ختام المران أدى اللاعبون تدريبات الإطالة.

على الجانب الآخر، واصل نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد البريك برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، حيث تأكد غيابه عن مواجهة المكسيك.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم، مقر إقامتها في منتجع سيلين؛ وتتجه إلى الدوحة، ضمن البرنامج الإعدادي لمباراة الغد.

الأخضر في المونديال

ويلعب الأخضر ضد منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، مساء يوم غد الأربعاء، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الثالث بمجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما تتذيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة.