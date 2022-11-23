الأرجنتيني صاحب مقطع الدعاء: مشاعري تجاه السعودية فطرية

كرم مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي، نايف الفعيم، المواطن الأرجنتيني حلمي الذي انتشرت له مقاطع تمنى خلالها فوز المنتخب السعودي على الأرجنتيني يعمل في مركز خادم الحرمين الشريفين بمدينة بوينس آيرس، والذي عبر خلالها عن حبه وانتمائه للمملكة وشعبها الكرام وعزمه على الدعاء للمنتخب السعودي بالفوز قبل المباراة بيوم واحد.



وشكر مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي المواطن الأرجنتيني على مشاعره الطيبة تجاه المملكة، والتي وصفها بغير المستغربة منه ومن كافة أبناء الشعب الأرجنتيني الصديق الذين تجمعهم بالمملكة وقيادتها علاقات تاريخية طيبة.

قلب صادق

من جانبه، عبر المواطن الأرجنتيني حلمي، عن شكره وتقديره لكافة ابناء الشعب السعودي على مشاعرهم النبيلة تجاه الفيديوهات التي انتشرت له والذي أكد أنها من قلب صادق ومحبة عميقة للحكومة والشعب السعودي الذي تربطه بهم رابطة الدين التي هي أقوى الروابط، كما ثمن لمدير مركز الملك فهد الثقافي الاسلامي مبادرته بتكريمه والتي وصفها بأنها ليست مستغربة على المملكة وشعبها الطيب والكريم.



يشار إلى أن للمواطن الأرجنتيني حلمي قد تم تداول مقطع فيديو له بنطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي عبر فيه عن تمنياته بفوز المنتخب السعودي في مباراته أمام منتخب الأرجنتين ضمن مباريات كاس العالم والمقامة في دولة قطر 2022، وناشد خلاله بالدعاء بفوز المنتخب السعودي، وحظي بإشادة واسعة.

مما يذكر أن مركز خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيروس التابع لوزارة الشؤون الإسلامية قد أطلق مبادرة بفتح أبوابه لكافة للمواطنين والمقيمين الأرجنتينين لمشاهدة مباريات كأس العالم في المركز الذي تم تزويده بالشاشات التفاعلية، وتقديم الوجبات الخفيفة للحضور والمشروبات، حيث حظيت مباراة المنتخب السعودي والأرجنتيني حضور لافت.