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قبل مواجهة منتخب السعودية

الأرجنتين تستعد لمونديال 2022 بخماسية ضد الإمارات

2022-11-16 الساعة 9:40
الأرجنتين تستعد لمونديال 2022 بخماسية ضد الإمارات
المواطن - مروة نبيل

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اختتم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، بالفوز على الإمارات بخمسة أهداف دون رد.

الأرجنتين ضد الإمارات

ولعب منتخب الأرجنتين ضد الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب محمد بن زايد، وبدأت المباراة بمحاولة من أصحاب الأرض عن طريق حارب عبدالله بتسديدة مرت أعلى العارضة، قبل أن يُسيطر التانجو على اللعب.

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وخطف أنخيل دي ماريا الأنظار، ومرر كرة مميزة لزميله ليونيل ميسي، ليمهدها إلى جوليان ألفاريز، وسدد كرة قوية هزت شباك خالد عيسى، بالهدف الأول عند الدقيقة 17.

الأرجنتين ضد الإمارات
جانب من المباراة – المصدر @Argentina

وسجل دي ماريا الهداف الأول من تسديدة رائعة عند الدقيقة 25، قبل أن يحرز الهدف الثاني له والثالث للأرجنتين عند الدقيقة 36، بعدما توغل وراوغ الدفاع، ليطلق تسديدة قوية ويهز الشباك.

ومرر دي ماريا كرة مميزة، استقبلها ميسي ليراوغ ويسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة الودية بتقدم منتخب الأرجنتين ضد نظيره الإماراتي برباعية نظيفة.

ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أجرى المدربان العديد من التغييرات، وكاد أن يُقلص منتخب الإمارات الفارق بتسديدة من حارس عبدالله، اصطدمت بالعارضة، قبل أن يتصدى مارتينيز لتسديدة عبدالله رمضان.

ونجح كارلوس كوريا في تسجيل الهدف الخامس بعد تمريرة مميزة من رودريجو عند الدقيقة 60، وحاول المنتخبان هز الشباك، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين ضد الإمارات بنتيجة 5/0.

منتخب الأرجنتين
لاعبو المنتخب – المصدر @Argentina

كأس العالم 2022

ويستعد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم السعودية، المكسيك وبولندا، وسيبدأ مشواره بمواجهة الأخضر يوم 22 نوفمبر.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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