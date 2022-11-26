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مجددة آمالها للتأهل لدور ثمن النهائي

الأرجنتين تستفيق وتصعد للوصافة بفوز مثير أمام المكسيك

2022-11-26 الساعة 11:58
الأرجنتين تستفيق وتصعد للوصافة بفوز مثير أمام المكسيك
المواطن - محمد سمعه

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حقق منتخب الأرجنتين فوزًا مثيرًا على حساب منتخب المكسيك بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

الأرجنتين ضد المكسيك

وبدأ الشوط الأول بأداء باهت من قبل المنتخبين، وسط محاولات هجومية قليلة.

ولم يفلح المنتخب الأرجنتيني في إحراز الهدف الأول رغم اختراقات أنخل دي ماريا ولاعب الوسط رودريجو دي بول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ65 من تصويبة قوية على يمين الحارس المكسيكي أوتشوا.

الأرجنتين والمكسيك

وواصل المنتخب الأرجنتيني ضغطه، ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب إينزو هيرنانديز في الدقيقة الـ88.

وأصبح رصيد منتخب التانجو بعد الفوز 3 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد منتخب المكسيك عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

وسوف يتحدد المتأهل الأول والمتأهل الثاني من المجموعة الثالثة في الجولة الثالثة التي تنطلق الأربعاء المقبل، حيث يواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت يواجه التانجو المنتخب البولندي متصدر المجموعة بالوقت الحالي.

يذكر أن ليونيل ميسي سجل 8 أهداف حتى الآن في كأس العالم متساويًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويسعى منتخب الأرجنتين للفوز بمونديال قطر 2022، حيث سيكون المونديال الحالي آخر بطولة عالمية لـ ميسي مع منتخب بلاده.

دي ماريا - الأرجنتين ضد المكسيك

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