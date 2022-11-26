الأرجنتين تستفيق وتصعد للوصافة بفوز مثير أمام المكسيك

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا مثيرًا على حساب منتخب المكسيك بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

الأرجنتين ضد المكسيك

وبدأ الشوط الأول بأداء باهت من قبل المنتخبين، وسط محاولات هجومية قليلة.