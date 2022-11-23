Icon

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني Icon وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا Icon حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق Icon جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس Icon صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استفاد منه مليون ونصف المليون أرجنتيني

الأرجنتين تكرم المملكة لإسهامها بأكبر مركز لتلقي لقاحات كورونا

2022-11-23 الساعة 7:29
الأرجنتين تكرم المملكة لإسهامها بأكبر مركز لتلقي لقاحات كورونا
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

كرّمت حكومة الأرجنتين المملكة العربية السعودية نظير إسهاماتها في توفير أكبر مركز لتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا، استفاد منه مليون ونصف المليون مواطن أرجنتيني في لفتة إنسانية كريمة قدمتها المملكة عبر مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي الإسلامي بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

درعان لإسهامات المملكة

وتسلم وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، الدرعين من الحكومة الأرجنتينية نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

قد يهمّك أيضاً
Img

الفيروس المخلوي ثاني أكبر مسبب للوفاة بالبلاد النامية

Img

الخطوط السعودية تحدث رحلاتها إلى قطر

وقدمت الدرع الأول وزير النقل لحكومة بيونس آيرس مانويلا مندوسا، فيما قدم الدرع الثاني وكيل وزارة الصحة الأرجنتيني جابريل باتيستيلي وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين الأستاذ حسين العسيري، ومدير المركز الأستاذ نايف الفعيم.

دور إنساني

وثمنت الحكومة الأرجنتينية الدور الإنساني الذي قدمته المملكة عبر أكبر مركز إسلامي ثقافي بالعاصمة الأرجنتينية والذي استقبل أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وسط خدمات وعناية وتجهيزات كانت محل تقدير الحكومة والمواطنين، مؤكدين أن مركز خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة كان من أفضل وأكبر مراكز تلقي اللقاحات وساهم في تجاوز الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا.

شكر خاص

من ناحيته، شكر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد العنزي حكومة الأرجنتين على مشاعرهم النبيلة تجاه ما قدمته المملكة من عمل إنساني في جائحة كورونا التي كان للمملكة إسهاماتها التي تتوافق مع مكانتها ورسالتها العالمية في خدمة البشرية بلا تمييز بين عرق أو دين.

نجاح في مكافحة كورونا

وأكد العنزي أن المملكة نجحت نجاحًا باهرًا في التعامل مع جائحة كورونا ومعالجة الوضع الوبائي عبر الخطط والبرامج التي وفق الله بها الدولة للخروج من الأزمة بأقل الأضرار، مشيرًا إلى أن ذلك الجهد كان علامة فارقة للتعامل مع هذا الوباء وكونها يمتد عطاؤها إلى أمريكا الجنوبية في هذا المركز فهو دليل على انعكاس الخطة ونجاحها توافقًا مع رسالتها الإنسانية السامية التي تقدمها بلا منّ أو طلب مقابل لهذه الخدمات.

بدوره، نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين الأستاذ حسين العسيري بالأعداد الكبيرة التي كان ترتاد المركز لتلقي اللقاحات خلال الجائحة وكذلك كبار المسؤولين يزورون المركز للاستفادة من الخدمات والتعرف على ثقافة وحضارة المملكة عبر المركز، مقدمًا الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه الإنجازات التي تسجل باسم المملكة وقيادتها الرشيدة وهي مفخرة لكل مواطن سعودي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...
السوق

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...

السوق
استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

السعودية اليوم
آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل
حصاد اليوم

آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل

حصاد اليوم
كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض
حصاد اليوم

كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض

حصاد اليوم
المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال
كأس العالم

المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال

كأس العالم
جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني
الرياضة

جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني

الرياضة
شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا
السعودية اليوم

شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا

السعودية اليوم
البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية
الرياضة العالمية

البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية

الرياضة العالمية