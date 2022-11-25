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لا توقعات بهطول أمطار

الأرصاد: استقرار حالة الأجواء في جدة اليوم

2022-11-25 الساعة 11:32
الأرصاد: استقرار حالة الأجواء في جدة اليوم
المواطن - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استقرار حالة الأجواء في جدة بشكل عام، ولا يوجد توقعات بهطول الأمطار على المحافظة اليوم الجمعة.

انخفاض الحرارة

كما توقع مركز الأرصاد أن تشهد المنطقة الوسطى انخفاضًا في درجات الحرارة، حسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”.

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وكان المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أكد أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة، أمس الخميس، شديدة الغزارة، حيث استمرت حوالي 8 ساعات، من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 2 مساءً، مبينًا أنها أعلى كمية أمطار وفقًا لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179,7 ملليمتر على جنوب المحافظة.

الأعلى من 2009

وأوضح أن هذه الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009م؛ والتي بلغت حينها 111 ملمتر؛ كما سجلت في 2011م 90 ملمتر؛ مشيرًا إلى فرصة استمرارية هطول الأمطار -بمشيئة الله- حتى صباح اليوم الجمعة؛ ثم تنحصر الحالة؛ وسيقوم المركز بإعداد التقارير الإلحاقية للظواهر الجوية المحتملة على مناطق المملكة، مؤكدًا مدى التعاون والتنسيق المبكر من قبل الجهات المختلفة ذات العلاقة؛ وفقًا للآلية المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية.

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