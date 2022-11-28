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التنبيه المتقدم يعني رفع مستوى الجاهزية

الأرصاد تتوقع جريان السيول غدًا في معظم المناطق

2022-11-28 الساعة 7:25
الأرصاد تتوقع جريان السيول غدًا في معظم المناطق
المواطن - الرياض

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قال المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إنه من المتوقع جريان السيول في عدد من المناطق والتنبيه المتقدم يعني ضرورة رفع مستوى الجاهزية.

أمطار وسيول

وأوضح العقيل في تصريحات لقناة “العربية” أنه “بالفعل تم إصدار تقرير جوي عن احتمال تأثر أجواء المملكة بأمطار متوسطة إلى غزيرة مع توقع لجريان السيول على كثير من المناطق”.

وأشار إلى أن المركز أصدر عدة تنبيهات متقدمة اليوم لكل من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والقصيم والجوف، لافتًا إلى أن التنبيه المتقدم يعني أنه يجب أخذ الحيطة والحذر ورفع الجاهزية للجميع.

تأثر تبوك والمدينة

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتأثر منطقة تبوك بما فيها السواحل هذه الليلة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، ولا يستبعد جريان السيول على تبوك والسواحل منها خاصة منطقة الوجه، وكلما اتجهنا إلى الجنوب حتى منطقة المدينة المنورة فمن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول.

سواحل مكة

وتابع: “ومن المتوقع في الساعات المتأخرة من غد الثلاثاء وصباح يوم الأربعاء أن تتأثر سواحل منطقة مكة المكرمة بهذه الحالة الجوية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وكلما اتجهنا جنوبًا حتى محافظة جدة والأجزاء الشرقية من هذه المناطق”.

وأكد “بالإضافة تتأثر منطقة حائل والجوف وبعض أجزاء من منطقة الحدود الشمالية وبعض الأجزاء الغربية لمنطقة القصيم فمن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة عليهم”.

أنواع التنبيهات

وحول التنبيهات الموجودة بالمركز الوطني للأرصاد، أكد العقيل، أن لدى المركز 3 أنواع من التنبيهات، أولها التنبيه العادي باللون الأصفر وهذا يسبق الحالات الجوية بفترة.

وأضاف أنه إذا استدعى رفع التنبيه إلى اللون البرتقالي وهو (التنبيه المتقدم)، فيجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر ورفع الجاهزية، مؤكدًا أن التحذير هو أعلى مراحل التنبيه ويتم تبليغ جميع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لرفع الجاهزية القصوى.

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