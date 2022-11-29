الأرصاد تحذر: عواصف رعدية وأمطار غزيرة على المدينة المنورة

نبه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط الخبر وجريانًا للسيول وانعدامًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة والحناكية والأكحل ووادي الفرع والهندية واليتيمة والسويدية والفريش والمندسة وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة من ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

طقس المدينة المنورة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول على الأجزاء الجنوبية من تبوك والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية، والأجزاء الشرقية من محافظة ينبع، ولا يستبعد تأثر المدينة المنورة كمدينة بالسحب الركامية الرعدية وهطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية أن السحب الركامية الرعدية لا تزال مؤثرة على الأجزاء الشمالية من منطقة تبوك ومنطقة المدينة المنورة وكلما اتجهنا شرقًا، وكذلك تتأثر منطقة حائل والجوف والحدود الشمالية أيضًا.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها، كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.