Icon

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
فرص لسقوط الأمطار

الأرصاد تحذر من طقس اليوم في 8 مناطق

2022-11-23 الساعة 1:36
الأرصاد تحذر من طقس اليوم في 8 مناطق
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بشأن توقعات طقس اليوم في 8 مناطق بداخل المملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

التسجيل في طاقات شرط لاستمرار صرف ساند

Img

طاقم تحكيم سلوفيني لمباراة السعودية والأرجنتين

ففي المنطقة الشرقية، يتوقع أن تشهد المنطقة ضبابًا، وتدنيًا في مستوى الرؤية، وكذلك الحال في الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف.

سحب رعدية

فيما يتوقع أن تشهد مكة المكرمة سحبًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، وتدنيًا في مستوى الرؤية.

أما تبوك، فيتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح، وتدنيًا في مستوى الرؤية.

فيما يتوقع أن تشهد المدينة المنورة، سحبًا رعدية ممطرة، مع ارتفاع الأمواج، ونشاطًا في الرياح، وتدنيًا في مستوى الرؤية، وكذلك الحال في منطقة الباحة، حيث يتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح.

ويتوقع أن تشهد عسير سحبًا رعدية ممطرة، مع نشاط في الرياح السطحية.

من جانب آخر، تتأهب السلطات لمواجهة حالة الطقس غير المستقر، لتحقيق السلامة للمواطنين وحفاظًا على سلاسة الطرق، مع حملات توعية بتوخي الحذر أثناء القيادة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زكريا هوساوي يترقب مباراته الدولية الأولى
الرياضة

زكريا هوساوي يترقب مباراته الدولية الأولى

الرياضة
لقطات لأهداف نجوم أوروجواي بالمونديال
الرياضة

لقطات لأهداف نجوم أوروجواي بالمونديال

الرياضة
توقعات بسقوط أمطار على 9 مناطق فجرًا
السعودية اليوم

توقعات بسقوط أمطار على 9 مناطق فجرًا

السعودية اليوم
بوتين: نثمن دعم ولي العهد لتوازن أسواق...
حصاد اليوم

بوتين: نثمن دعم ولي العهد لتوازن أسواق...

حصاد اليوم
عدن تستقبل أولى دفعات منحة المشتقات النفطية...
السعودية اليوم

عدن تستقبل أولى دفعات منحة المشتقات النفطية...

السعودية اليوم
وكالة أمريكية: دلالة قوية لحضور محمد بن...
تقارير

وكالة أمريكية: دلالة قوية لحضور محمد بن...

تقارير
تخيلوا السناب بدون فلتر!
السعودية اليوم

تخيلوا السناب بدون فلتر!

السعودية اليوم
انخفاض بدرجات الحرارة واستمرار الأمطار الرعدية
السعودية اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة واستمرار الأمطار الرعدية

السعودية اليوم