الأرصاد تحذر من طقس اليوم في 8 مناطق

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بشأن توقعات طقس اليوم في 8 مناطق بداخل المملكة.

ففي المنطقة الشرقية، يتوقع أن تشهد المنطقة ضبابًا، وتدنيًا في مستوى الرؤية، وكذلك الحال في الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف.

سحب رعدية

فيما يتوقع أن تشهد مكة المكرمة سحبًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، وتدنيًا في مستوى الرؤية.

أما تبوك، فيتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح، وتدنيًا في مستوى الرؤية.

فيما يتوقع أن تشهد المدينة المنورة، سحبًا رعدية ممطرة، مع ارتفاع الأمواج، ونشاطًا في الرياح، وتدنيًا في مستوى الرؤية، وكذلك الحال في منطقة الباحة، حيث يتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح.

ويتوقع أن تشهد عسير سحبًا رعدية ممطرة، مع نشاط في الرياح السطحية.

من جانب آخر، تتأهب السلطات لمواجهة حالة الطقس غير المستقر، لتحقيق السلامة للمواطنين وحفاظًا على سلاسة الطرق، مع حملات توعية بتوخي الحذر أثناء القيادة.