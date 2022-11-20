الأرصاد تحذر من طقس 3 مناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد من الأحوال الجوية غير المستقرة اليوم في عدة مناطق.

وبحسب بيان المركز على تويتر، تشهد مكة المكرمة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

أمطار رعدية

أما منطقة جازان فتشهد أمطارًا رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

أما منطقة الباحة فتستمر الأمطار الرعدية، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.