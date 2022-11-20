الأرصاد تحذر من طقس 3 مناطق

حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية
حذر المركز الوطني للأرصاد من الأحوال الجوية غير المستقرة اليوم في عدة مناطق.
وبحسب بيان المركز على تويتر، تشهد مكة المكرمة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
أما منطقة جازان فتشهد أمطارًا رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
أما منطقة الباحة فتستمر الأمطار الرعدية، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.