الأرصاد ترفع حالة الإنذار بمنطقة المدينة المنورة إلى تحذير

رفع النظام الآلي للإنذار المبكر حالة الإنذار في منطقة المدينة المنورة إلى تحذير، في ظل استمرار العواصف الرعدية المصحوبة بأمطار غزيرة.

وقال المركز إن الحالة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وانعدامًا في الرؤية، من الواحدة صباح الثلاثاء حتى الثانية عشرة من صباح الأربعاء خاصة على الصويدرة والفريش والمندسة.

أمطار المدينة

وكانت المدينة المنورة وأجزاء متفرقة من محافظاتها، شهدت اليوم الثلاثاء، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، الحالة المطرية التي تشهدها المدينة المنورة، وسط حضور مكثف لرجال المرور، الذين يبذلون الجهود من أجل سير الحركة بسلاسة لسلامة المواطنين.

كما رصد مقطع فيديو، الأمطار التي تهطل على ساحات المسجد النبوي بالمدينة المنورة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها البلاد.

سحب ركامية

وكان المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أكد أنه بالفعل هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، على منطقة تبوك والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية منها، لافتًا إلى أن الأمطار لا تزال مستمرة على هذه المناطق.

وأوضح العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية” أن مركز الأرصاد يتوقع استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول على الأجزاء الجنوبية من تبوك والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية، والأجزاء الشرقية من محافظة ينبع، ولا يستبعد تأثر المدينة المنورة كمدينة بالسحب الركامية الرعدية وهطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة.