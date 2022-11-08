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الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى

2022-11-08 الساعة 10:30
الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى
المواطن - متابعة

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أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، إذ يأمل المستثمرون في أن تؤثر نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي إيجابيًا على السوق.

فاقت التوقعات

وقفز سهم شركة باندورا الدنمركية لتصنيع المجوهرات بعد الإعلان عن مبيعات فصلية فاقت التوقعات.

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كما أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.8 بالمئة بعدما تحرك في نطاق ضيق معظم يوم الثلاثاء. وجاء قطاع التكنولوجيا والبيع بالتجزئة في طليعة عمليات الشراء.

مؤشرات

وارتفع سهم شركة باندورا 10.6 بالمئة ليتصدر المؤشر القياسي بعد أن سلطت الشركة الضوء على الطلب القوي للمستهلكين حتى في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما صعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع إدلاء الأمريكيين بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وسط توقعات المحللين بفوز الجمهوريين، وهو ما قد يؤدي إلى حكومة منقسمة.

أفضل من المتوقع

وساعدت أرباح فاقت التوقعات لشركات بالإضافة إلى الآمال في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمعدل أقل المؤشر ستوكس 600 على أن يستهل نوفمبر تشرين الثاني وهو على أرض صلبة.

وكشفت بيانات رفينيتيف أن من بين 216 شركة مدرجة على المؤشر، أعلن ما يقرب من 60 بالمئة منها عن أرباح أفضل من المتوقع.

 

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