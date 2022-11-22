Icon

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليارات ريال

الأسهم السعودية تصعد 34.90 نقطة

2022-11-22 الساعة 5:27
الأسهم السعودية تصعد 34.90 نقطة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 34.90 نقطة ليقفل عند مستوى 10965.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 80 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

قد يهمّك أيضاً
Img

وجود ولي العهد متوشحًا بالعلم القطري رسالة دعم

Img

موعد وتفاصيل اختبارات الثانوية العامة في مصر

وكانت أسهم شركات شمس، ومجموعة تداول، واتحاد الخليج الأهلية، والإعادة السعودية، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسواق العثيم، وسليمان الحبيب، والأمار، وحلواني إخواني، وإسمنت أم القرى الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 4.27% .

فيما كانت أسهم شركات سهل، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وإس تي سي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومعادن، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطا في القيمة

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 81.65 نقطة ليقفل عند مستوى 19131.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 400 ألف سهم تقاسمتها 1708 صفقات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات
الترفيه

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات

الترفيه
بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا
العالم

بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا

العالم
سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين
آخر الاخبار

سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين

آخر الاخبار
البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني
العالم

البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني

العالم
غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات
العالم

غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات

العالم
50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...
السعودية اليوم

50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...

السعودية اليوم
الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...

السعودية اليوم
إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...
السعودية اليوم

إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...

السعودية اليوم