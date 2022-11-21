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بتداولات بلغت 3.9 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة 122.65 نقطة

2022-11-21 الساعة 4:19
الأسهم السعودية تغلق منخفضة 122.65 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 122.65 نقطة ليقفل عند مستوى 10930.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليارات ريال.

تداول الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات شمس، والباحة، والحفر العربية، وسليمان الحبيب، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسواق عبدالله العثيم، والوطنية للتعليم، وسدافكو، والمتحدة للتامين، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 7.29% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والأهلي، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والأهلي، ومجموعة تداول، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 73.26 نقطة ليقفل عند مستوى 19049.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 500 ألف سهم تقاسمتها 2398 صفقة.

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