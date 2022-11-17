الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن فرصاً تدريبية بمكافآت ورواتب

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء بالقصيم (محافظة البكيرية) فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية، لخريجي الثانوية العامة، مع مكافأة شهرية (2,000 ريال) و(رواتب 7,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– دبلوم مبتدئ بالتوظيف.
– خريجو الثانوية العامة.
1- دبلومات مُعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
2- توظيف مباشر من قبل إحدى الشركات الراعية وابتعاث للتدريب بمكافأة شهرية 2000 ريال وراتب 7000 ريال بعد التخرج.
3- التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.
4- تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب من قبل الشركة الراعية.
5- سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.
6- حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة في الدبلوم وبعد التخرج.
الشروط:
1- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- يجب أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة وبمعدل تراكمي قدره 70 % كحد أدنى.
3- اللغة الإنجليزية: تحقيق المستوى الثاني على الأقل في اختبار تحديد المستوى في الأكاديمية.
4- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة اختبار قـياس (القدرات العامة 60 % كحد أدنى).
5- يجب ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقاً من صندوق تنمية الموارد البشرية / هدف.
6- يجب أن يكون عمر المتقدم أقل بين 17-24 سنة.
7- يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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