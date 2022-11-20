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أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية الحل

الأمراض التنفسية والقلق أبرز ما يصيب الطلاب خلال الاختبارات

2022-11-20 الساعة 2:58
الأمراض التنفسية والقلق أبرز ما يصيب الطلاب خلال الاختبارات
المواطن - الرياض

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كشف استشاري طب الأسرة الدكتور عبدالله الرحيلي، أن الأمراض التنفسية ومرض الجهاز الهضمي والقلق، تعد أبرز ما يُصيب الطلاب أيام الاختبارات النهائية.

أبرز الوعكات الصحية

وأوضح الرحيلي خلال مداخلة ببرنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، اليوم الأحد، أن أيام الاختبارات لا تختلف كثيرًا عن غيرها من ناحية الوعكات الصحية التي قد تصيب الطلاب، لافتًا إلى أن أبرز هذه الوعكات هي الحالات التنفسية والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والجهاز الهضمي والقلق.

ولفت الرحيلي إلى أن الأمراض التنفسية تنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحمل بالفيروس، أو لمس الأسطح الملوثة به، ثم لمس العينين والأنف مباشرة.

طرق الوقاية

وعن أعراضها، فأوضح أنها تتمثل في الحمى والسعال واحتقان الحلق وآلام العضلات، مشيرًا إلى أن طرق الوقاية من الأمراض التنفسية هي أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وحث الأسر وأولياء الأمور على أخذ اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية لعدم نقل العدوى للأبناء، مؤكدًا أنها متوافرة منذ أكتوبر الماضي في أغلب المراكز الصحية.

انطلاق الاختبارات

وبدأت صباح اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ في جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

من جهته أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول أيمن الركبان على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها، ومنها انتهاء جميع المدارس من الإعلان عن جداول الاختبارات وما تتضمنه من ترتيب المواد وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية وفق دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات من قبل المدارس بحيث لا يتجاوز جدول الاختبار مادتين في اليوم الواحد.

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