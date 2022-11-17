الأمر بالمعروف تحصل على شهادة الجودة العالمية

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حصلت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شهادة الجودة العالمية الآيزو ISO9001:2015 الممنوحة في مجال تحقيق التكامل مع أجهزة الدولة في تعزيز المفهوم الشامل للأمن الفكري، ونشر ثقافته لموظفي الرئاسة العامة والمجتمع والتحذير من الانحرافات الفكرية، وذلك بعد أن استوفت الرئاسة العامة المتطلبات والمواصفات لنيل الشهادة.
وتسلَّم الشهادة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأكد على أن الرئاسة العامة ماضية في سبيل التميُّز وإتقان الأعمال وتجويدها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وجه السند شكره للقائمين على وحدة الأمن الفكري على أدائهم لأعمالهم بتميز ونيلهم هذه الشهادة المهنية.
وبين أن الرئاسة العامة تحظى بدعم دائم ومستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.