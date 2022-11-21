الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية

كثفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حضورها الميداني تزامناً مع فترة الاختبارات النهائية وفق خطة ميدانية، وبالتنسيق مع جهات الاختصاص.

ويأتي ذلك انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بمهامها واختصاصاتها بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.