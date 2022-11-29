الأمطار والغيوم تزيد عرعر جمالًا

شهدت مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، أمطارًا رعدية غزيرة وسط سحاب ملبد بالغيوم.

وأظهرت مقاطع فيديو الأمطار الرعدية الغزيرة على عرعر وسط سحاب ملبد بالغيوم، ورياح نشطة.

عواصف رعدية

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أصدرت تحذيرًا بشأن فرصة وجود عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بناء على تحذير المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية وذلك على (حزم الجلاميد، طريف، عرعر). وتبدأ هذه الحالة المطرية من الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

تجمعات المياه

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة.