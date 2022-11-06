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بعد خطة محاربة المعلومات الخاطئة والمضللة

الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق الإنسان

2022-11-06 الساعة 12:02
الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق الإنسان
المواطن - متابعة

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دعت الأمم المتحدة، إيلون ماسك، مالك تويتر الجديد إلى احترام حقوق الإنسان على المنصة الرقمية التي باتت تشغل العالم منذ أن انتقلت ملكيتها إلى صاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية.

جاء ذلك في وقت أطلقت فيه الشركة تويتر الاشتراك الشهري للحصول على علامة التحقق الزرقاء مقابل 8 دولارات فيما يعرف باسم Twitter Blue.

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تغيير كامل

وقال ماسك في تغريدة يوم السبت على حسابه الرسمي إن Twitter Blue سيكون بمثابة تغيير كامل لقواعد اللعبة من حيث محاربة المعلومات الخاطئة والمضللة على نطاق واسع.

حماية البيانات

وفي سياق متصل قال رئيس إدارة السلامة والنزاهة في شركة تويتر يوئيل روث في تغريدة على تويتر إن الشركة استغنت عن 50% من موظفيها، بينما قال إنه لم يطرأ أي تغيير على الآلية المتعلقة بالإشراف على المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي.

وسعى رئيس السلامة والنزاهة في تغريدته إلى طمأنة المستخدمين والمعلنين بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة.

من جهته قال ماسك في تغريدة بعد فترة وجيزة من تغريدة روث “مرة أخرى، لكي نكون واضحين تمامًا، يظل التزام تويتر القوي بالإشراف على المحتوى دون تغيير على الإطلاق”.

كان ماسك قد قال في وقت سابق إن تويتر شهدت “انخفاضًا هائلًا في الإيرادات” بسبب جماعات الحقوق المدنية التي أثارت مخاوف بشأن كيفية تأثير التسريح على آلية الإشراف على المحتوى، وضغطت على كبار المعلنين لسحب إنفاقهم الإعلاني.

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