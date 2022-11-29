الأمن العام: رخصوا الأسلحة قبل نهاية المهلة

دعت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الثلاثاء، إلى المبادرة بترخيص الأسلحة والذخائر قبل نهاية المهلة المحددة لذلك، والتي تنتهي بعد نحو خمسة أشهر من الآن.

ونشر الأمن العام تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، حث فيها المواطنين على المبادرة للترخيص، وذلك قبل نهاية المهلة المحددة لترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 16/ 10/ 1444هـ.

شروط ترخيص السلاح