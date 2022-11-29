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تنتهي بعد نحو خمسة أشهر

الأمن العام: رخصوا الأسلحة قبل نهاية المهلة

2022-11-29 الساعة 11:18
الأمن العام: رخصوا الأسلحة قبل نهاية المهلة
المواطن - الرياض

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دعت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الثلاثاء، إلى المبادرة بترخيص الأسلحة والذخائر قبل نهاية المهلة المحددة لذلك، والتي تنتهي بعد نحو خمسة أشهر من الآن.

ونشر الأمن العام تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، حث فيها المواطنين على المبادرة للترخيص، وذلك قبل نهاية المهلة المحددة لترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 16/ 10/ 1444هـ.

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شروط ترخيص السلاح

  • أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية.
  • ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عامًا.
  • أن يكون سليمًا من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوقه عن النشاط الذي سيمارسه.
  • أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والأمنية.
  • أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري ساري المفعول.
  • تقديم ضمان بنكي بمبلغ خمسمائة ألف ريال.

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