الأمن العام محذرًا من الفوركس: لا تقع في الخطأ وتكون الضحية

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نشر الأمن العام مقطع فيديو مصور، يحذر فيه من التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، وذلك بتقديم أشخاص وقعوا في عمليات احتيال ونصب جراء التفاعل مع هذه الشركات، بناء على قصص حقيقية.
لا تغلط غلطتهم وتكون الضحية …#الفوركس_غير_المرخص pic.twitter.com/iM6MdyD795قد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) November 22, 2022
وعلق الأمن العام على الفيديو بالقول: “لا تغلط غلطتهم وتكون الضحية.. الفوركس غير المرخص”.
وكان الأمن العام حث في وقت سابق المواطنين على عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعيًا إياهم إلى حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار مع هذه الجهات، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.
وقال الأمن العام : “انتبه.. التعامل مع جهات الفوركس غير المرخصة يعرض أموالك للضياع والفقدان”.
كما حذرت وزارة التجارة، من التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، مناشدة المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر منهم مهما تعددت أساليبهم.
وأكدت التجارة أن جهات الفوركس غير المرخصة تدعي بأنها جهات مرخصة، مطالبة بالتوقف عن الاستثمار معهم وعدم التفاعل مع إعلاناتها.