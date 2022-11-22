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مرخصة من وزارة الاعلام

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جراء التفاعل مع هذه الشركات

الأمن العام محذرًا من الفوركس: لا تقع في الخطأ وتكون الضحية

2022-11-22 الساعة 7:11
الأمن العام محذرًا من الفوركس: لا تقع في الخطأ وتكون الضحية
المواطن - الرياض

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نشر الأمن العام مقطع فيديو مصور، يحذر فيه من التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، وذلك بتقديم أشخاص وقعوا في عمليات احتيال ونصب جراء التفاعل مع هذه الشركات، بناء على قصص حقيقية.

لا تغلط غلطتهم

وعلق الأمن العام على الفيديو بالقول: “لا تغلط غلطتهم وتكون الضحية.. الفوركس غير المرخص”.

اتخاذ الحذر

وكان الأمن العام حث في وقت سابق المواطنين على عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعيًا إياهم إلى حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار مع هذه الجهات، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.

وقال الأمن العام : “انتبه.. التعامل مع جهات الفوركس غير المرخصة يعرض أموالك للضياع والفقدان”.

كما حذرت وزارة التجارة، من التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، مناشدة المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر منهم مهما تعددت أساليبهم.

خطورة جهات الفوركس

وأكدت التجارة أن جهات الفوركس غير المرخصة تدعي بأنها جهات مرخصة، مطالبة بالتوقف عن الاستثمار معهم وعدم التفاعل مع إعلاناتها.

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