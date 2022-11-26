الأمن العام يوقع بعدد من الجناة

نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق.

تفاصيل الحوادث

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على مواطن نقل في مركبة يقودها مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية وذلك بمنطقة جازان.

كما تم ضبط مواطنين بحوزتهما 12750 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها أحدهما.

وضبطت شرطة منطقة الرياض 3 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية قاموا بالسطو على منازل وسرقة ما تحويه من أجهزة إلكترونية وممتلكات والمتاجرة بها.

مواد مخدرة

وألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن على مواطن بحوزته 45 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري و20 ذخيرة حية مخبأة في مركبة يقودها.

وضبطت شرطة منطقة جازان مواطنًا بحوزته 80 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، ومبلغ مالي مخبأة في مركبة يقودها.