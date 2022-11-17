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مليون ريال غرامة و15 سنة سجن

الأمن يذكر: عقوبة كبرى تنتظر من يسهّل دخول مخالفي الحدود

2022-11-17 الساعة 1:22
الأمن يذكر: عقوبة كبرى تنتظر من يسهّل دخول مخالفي الحدود
المواطن - الرياض

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ذكّر الأمن العام بعقوبة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بالعقوبات التالية:

السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل، والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير.

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جريمة كبرى:

وأكد الأمن العام في وقت سابق، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للعقوبات المذكورة.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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