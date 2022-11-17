الأنظار تتطلع لحفل توزيع جوائز غلوب سوكر لعام 2022

محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا
تتطلع الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو حفل “غلوب سوكر” الذي سيقام في مدينة دبي بالإمارات، وسيقدم خلاله مجلس دبي الرياضي، جوائز الأفضل في النسخة رقم 13 من عمر الجائزة.
وأفصحت جوائز غلوب سوكر، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجوائز أفضل لاعب كرة قدم في 2022، أمس الأربعاء.
ويتنافس على جائزة أفضل لاعب كل من المصري محمد صلاح، الفرنسي كريم بنزيما، النرويجي إيرلينغ هالاند.
فيما تتنافس أندية ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي، على جائزة أفضل ناد في 2022.
أما أفضل مدرب فانحصر السباق بين الثلاثي كارلو أنشيلوتي ريال مدريد وبيب غوارديولا مانشستر سيتي وجوزيه مورينيو روما.
كما سيتم توزيع العديد من الجوائز الأخرى أبرزها أفضل لاعبة على مستوى السيدات وأفضل رئيس ناد وأفضل كشاف نجوم.