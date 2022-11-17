الأنظار تتطلع لحفل توزيع جوائز غلوب سوكر لعام 2022

تتطلع الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو حفل “غلوب سوكر” الذي سيقام في مدينة دبي بالإمارات، وسيقدم خلاله مجلس دبي الرياضي، جوائز الأفضل في النسخة رقم 13 من عمر الجائزة.

القائمة المختصرة

وأفصحت جوائز غلوب سوكر، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجوائز أفضل لاعب كرة قدم في 2022، أمس الأربعاء.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب كل من المصري محمد صلاح، الفرنسي كريم بنزيما، النرويجي إيرلينغ هالاند.

فيما تتنافس أندية ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي، على جائزة أفضل ناد في 2022.

أما أفضل مدرب فانحصر السباق بين الثلاثي كارلو أنشيلوتي ريال مدريد وبيب غوارديولا مانشستر سيتي وجوزيه مورينيو روما.

كما سيتم توزيع العديد من الجوائز الأخرى أبرزها أفضل لاعبة على مستوى السيدات وأفضل رئيس ناد وأفضل كشاف نجوم.