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أكثر من 3 مليارات جنيه

الأهلي المصري يعتمد أكبر ميزانية بتاريخه

2022-11-11 الساعة 1:13
الأهلي المصري يعتمد أكبر ميزانية بتاريخه
المواطن – متابعة

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اعتمد مجلس إدارة الأهلي المصري في اجتماعه، أمس الخميس، أكبر ميزانية في تاريخ النادي، والتي بلغت 3 مليارات و87 مليون جنيه، وحققت صافي ربح قدره 149 مليونًا و853 ألف جنيه.

جماهير الأهلي المصري

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زيادة الإيرادات

وعرض خالد مرتجي، أمين الصندوق بالأهلي المصري، بحسب بيان رسمي صادر اليوم عن النادي الأهلي، بعرض الميزانية وأرقامها على مجلس الإدارة بعد اعتمادها من مراقب الحسابات.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

النادي الأهلي المصري - الأهلي والرجاء

وأتم الأهلي بيانه بالتنويه إلى أن هذه الميزانية التي عكست جهودًا كبيرة لمجلس الإدارة والقائمين على الملف المالي، والنجاح في تحقيق المعادلة الصعبة بزيادة الإيرادات بما يتواكب مع حجم الإنفاقات الكبيرة على النادي وفروعه الأربعة، وكافة فرقه الرياضية في اللعبات المختلفة.

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