الأهلي يُنهي أزمة كارلوس إدواردو

حرصت إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، على حل أزمة نجمه السابق، البرازيلي كارلوس إدواردو، خوفًا من توقيع عقوبات على النادي.

رحيل كارلوس إدواردو

وكان الأهلي قد تعاقد مع إدواردو في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث وقع عقدًا احترافيًّا لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن شباب الأهلي الإماراتي.

وتسبب هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في رحيل كارلوس إدواردو عن صفوفه، وتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وانضم إلى بوتافوغو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يحل الأزمة

وكشف القانوني أحمد الشيخي تفاصيل قضية جديدة تُلاحق الأهلي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب إدواردو، وأكد أن النادي اتفق مع اللاعب على فسخ العقد نظير سداد مليوني ونصف مليون ريال على دفعتين.

وأشار عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الأهلي التزام بسداد الدفعة الأولى في شهر يوليو الماضي، إلا أنه لم يسدد الدفعة الثانية في سبتمبر، الأمر الذي دفع كارلوس إدواردو لتقديم شكوى لدى “فيفا”.

وأوضح أن فيفا عرض الصلح بينهما، وهو الأمر الذي وافق عليه النادي الأهلي، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 45 يومًا، مشيدًا بموقف إدارة وليد معاذ بالصلح، لتوفير مبالغ التقاضي والغرامات.