الأوقاف وجمعية المودة يدعمان تمكين 1551 امرأة

وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة اتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف لدعم وتمكين 1551 سيدة من الأرامل الأشد حاجة، ونقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج عبر 20 برنامجًا مهاريًّا حرفيًّا تقدمها أكاديمية الحياة لتمكين المرأة.

وقال المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي: إن الجمعية سبق أن وقعت اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين 1551 من الأرامل والمطلقات المعيلات من خلال توفير قائمة بأسماء سيدات الضمان الاجتماعي المؤهلين، وقدمت الهيئة العامة للأوقاف الدعم المالي لهذه الاتفاقية، وتم توقيع الاتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف، ومثّل الهيئة العامة للأوقاف نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف للمصارف والبرامج التنموية عبدالرحمن عقيل، كما مثّل الجمعية محمد آل رضي مدير عام الجمعية.

تمكين اقتصادي

وأوضح آل رضي أن الاتفاقية تهدف إلى تحويل مستفيدات الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة من الاحتياج إلى الإنتاج؛ وذلك لتمكين المرأة المعيلة لأسرتها من رعايتهم اجتماعيًّا واقتصاديًّا من خلال بناء قدرات المستفيدات من المشروع حرفيًّا ومهنيًّا عبر دورات تفاعلية وإرشاد متخصص.

توفير فرص دخل

كما أضاف آل رضي أن الاتفاقية تهدف إلى تدريب وتأهيل مستفيدات الضمان الاجتماعي حرفيًّا ومهنيًّا من خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة التابعة للجمعية؛ وذلك لبناء قدراتهم لتوفير مصدر دخل لهم ولأسرهم لتستطيع أن تقوم برعاية أسرتها اجتماعيًّا واقتصاديًّا. وأضاف آل رضي أن الاتفاقية تقدم العديد من الخدمات للسيدات الضمانيات عبر اختبارات تحديد الميول المهنية للمستفيدات وتقديم الدعم الرعوي للمستفيدات الأشد حاجة وتدريب المستفيدات حرفيًّا ومهنيًّا، كما سيتم تقديم الدعم الإرشادي الحرفي والمهني وتوفير 150 فرصة وظيفية للمستفيدات وفقًا لميول المستفيدات المهنية.

كما سيتم تقديم فرص للمستفيدات لتمويل 110 مشروعات متناهية الصغر عبر توفير قروض حسنة لتحويلهم من الاحتياج الى الإنتاج.

وقدم أل رضي جزيل شكره وامتنانه للقائمين على الهيئة العامة للأوقاف لدعمهم مشروع تمكين 1551 من الأرامل والمطلقات المعيلات لنقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج ودورهم الفاعل في إسهاماتهم التنموية.