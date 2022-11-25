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بالمتنزهات والحدائق

الإجازة تجذب الأهالي للاستمتاع بالأجواء الممطرة بالجوف

2022-11-25 الساعة 7:58
الإجازة تجذب الأهالي للاستمتاع بالأجواء الممطرة بالجوف
المواطن - واس

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شهدت المتنزهات والحدائق ومواقع الرحلات البرية والتخييم في منطقة الجوف ومحافظاتها، اليوم الجمعة، مع الأجواء الممطرة خلال الأيام الماضية توافد الزوار من المواطنين والمقيمين، حيث حرصت الجهات المعنية على توفير الخدمات وتهيئة الجلسات وألعاب الأطفال في المتنزهات والمواقع السياحية بالتزامن مع الإجازة.

متنزهات الجوف

مقومات طبيعية

وتتميز منطقة الجوف بمقوماتها الطبيعية والتاريخية التي تنعش الحركة السياحية وتستقطب الزوار من داخل الجوف وخارجها كالآثار والمتنزهات البرية والنفود الذي يجذب الكثير من محبيه بعد هطول الأمطار ووجود الحدائق المجهزة.

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