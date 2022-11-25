الإجازة تجذب الأهالي للاستمتاع بالأجواء الممطرة بالجوف

شهدت المتنزهات والحدائق ومواقع الرحلات البرية والتخييم في منطقة الجوف ومحافظاتها، اليوم الجمعة، مع الأجواء الممطرة خلال الأيام الماضية توافد الزوار من المواطنين والمقيمين، حيث حرصت الجهات المعنية على توفير الخدمات وتهيئة الجلسات وألعاب الأطفال في المتنزهات والمواقع السياحية بالتزامن مع الإجازة.

مقومات طبيعية

وتتميز منطقة الجوف بمقوماتها الطبيعية والتاريخية التي تنعش الحركة السياحية وتستقطب الزوار من داخل الجوف وخارجها كالآثار والمتنزهات البرية والنفود الذي يجذب الكثير من محبيه بعد هطول الأمطار ووجود الحدائق المجهزة.