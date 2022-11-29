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الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق السعودية

2022-11-29 الساعة 1:17
الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق السعودية
المواطن - الرياض

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أطلقت قناة الإخبارية أحدث برامجها تحت مسمى “أسواق السعودية”، حيث يعد البرنامج الأضخم اقتصاديًّا ضمن برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون، ويأتي في ظل الحراك الاقتصادي والنمو الذي تعيشه المملكة ضمن رؤية 2030.

موعد البرنامج

البرنامج يعرض بشكل يومي من الأحد حتى الخميس لمدة ساعتين عند تمام الواحدة ظهرًا من تقديم الزميل عبدالمجيد الشملاني، حيث يقوم “أسواق السعودية” بتحليل أداء السوق المالية إلى جانب رصد ومناقشة أبرز الموضوعات والأحداث الاقتصادية والمشاريع التنموية بصحبة نخبة من المحللين ومراسلي قناة الإخبارية.

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وتحرص هيئة الإذاعة والتلفزيون على تقديم محتوى اقتصادي يتميز من حيث الشكل والمضمون كنوعية جديدة من البرامج الاقتصادية والذي يستهدف ذائقة المشاهدين بكافة فئاتها، وتحظى البرامج الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة بزخم كبير؛ كون الاقتصاد أصبح اللغة الأبرز بين دول العالم في ظل التقاطعات والتحديات التي تكتنفه.

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