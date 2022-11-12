الإذاعة والتلفزيون تحصل على حقوق ملكية 3 آلاف عمل موسيقي

وقع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع رئيس هيئة الموسيقى، وذلك لاستخدام حقوق الملكية للمواد الإذاعية والتلفزيونية لقرابة ثلاثة آلاف عمل موسيقي، وبرامج إذاعية وتلفزيونية موسيقية ضمن أرشيف الإذاعة والتلفزيون بالمملكة، لصالح هيئة الموسيقى.

اتفاقية تعاون

كما وقع الحارثي اتفاقية تعاون مع الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الغايات الاستراتيجية بين الجهتين.

تكريم شركاء النجاح

من جانب آخر، كرم الرئيس التنفيذي للهيئة شركاء النجاح وهم؛ الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وشركة الاتصالات السعودية stc ، وعربسات، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الموسيقى، والهيئة العامة للسياحة، وشركة روتانا، ومجموعة إم بي سي، وقناة العربية، وقناة مكس إف إم.