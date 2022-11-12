Icon

وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا أن نتحلى بروح السبق Icon ولي العهد يعزي متعب بن عبدالله Icon بدء اختبارات الرخصة المهنية Icon صحيفة أمريكية: السعودية لها اليد العليا على موسكو وواشنطن Icon حفل راغب علامة ليلة استثنائية لجماهير الرياض Icon لحظة العثور على الطفل مفقود تبوك Icon إقامة منطقة مشجعين بـ الرياض لمتابعة المونديال Icon وزير الطاقة: المملكة طلبت المساءلة وجاهزون لها Icon زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه Icon الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لصالح هيئة الموسيقى

الإذاعة والتلفزيون تحصل على حقوق ملكية 3 آلاف عمل موسيقي

2022-11-12 الساعة 6:37
الإذاعة والتلفزيون تحصل على حقوق ملكية 3 آلاف عمل موسيقي
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وقع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع رئيس هيئة الموسيقى، وذلك لاستخدام حقوق الملكية للمواد الإذاعية والتلفزيونية لقرابة ثلاثة آلاف عمل موسيقي، وبرامج إذاعية وتلفزيونية موسيقية ضمن أرشيف الإذاعة والتلفزيون بالمملكة، لصالح هيئة الموسيقى.

اتفاقية تعاون

كما وقع الحارثي اتفاقية تعاون مع الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الغايات الاستراتيجية بين الجهتين.

قد يهمّك أيضاً
Img

رقم مميز لـ الأخضر بكأس العالم

Img

5 علامات تدل على عدم الثقة بالنفس

تكريم شركاء النجاح

من جانب آخر، كرم الرئيس التنفيذي للهيئة شركاء النجاح وهم؛ الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وشركة الاتصالات السعودية stc ، وعربسات، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الموسيقى، والهيئة العامة للسياحة، وشركة روتانا، ومجموعة إم بي سي، وقناة العربية، وقناة مكس إف إم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مس الجن بين راقٍ شرعي وطبيب
السعودية اليوم

مس الجن بين راقٍ شرعي وطبيب

السعودية اليوم
الأهلي يبدأ التأقلم مع دوري يلو
الرياضة

الأهلي يبدأ التأقلم مع دوري يلو

الرياضة
كويكب بحجم برج خليفة يقترب من الأرض
العالم

كويكب بحجم برج خليفة يقترب من الأرض

العالم
حساب المواطن يحدد موعد صرف دعم نوفمبر
السعودية اليوم

حساب المواطن يحدد موعد صرف دعم نوفمبر

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير
ريادة سعودية في مؤشر الأخضر لعام 2022
السعودية اليوم

ريادة سعودية في مؤشر الأخضر لعام 2022

السعودية اليوم
معلمة تروي قصة إنقاذ طفل من الاختناق
السعودية اليوم

معلمة تروي قصة إنقاذ طفل من الاختناق

السعودية اليوم
شركات النفط الأمريكية تخذل بايدن
العالم

شركات النفط الأمريكية تخذل بايدن

العالم