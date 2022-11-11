الإصابات مشكلة تواجه الأخضر بالمونديال

قال الناقد الرياضي محمد الغامدي: إن الإصابات تعد أكبر مشكلة تواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، في ظل إصابة بعض اللاعبين على رأسهم القائد سلمان الفرج.

تجهيز خاص

وأضاف محمد الغامدي، في تصريحات لبرنامج الحصاد الرياضي بقناة 24 الرياضية، أنه رغم كون هناك تجهيز خاص للعديد من اللاعبين للمشاركة بالمونديال، إلا أني أشك في لحاقهم بالمباراة الأولى أمام الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري على ملعب لوسيل.

الأرجنتين

ويخوض المنتخب السعودي مباراته الأولى بالمونديال أمام راقصي التانجو يوم 22 نوفمبر الجاري، فيما يستمر لاعبو المنتخب الوطني الأول في تدريباتهم واستعداداتهم وأداء لقاءات ودية كان آخرها اليوم أمام بنما والتي انتهت إيجابيًّا 1/ 1 بهدف لكل فريق.