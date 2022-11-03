الإطاحة بشخصين بحوزتهما 2985 قرصاً مخدراً

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة بيشة شخصين بحوزتهما (2985) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وذلك داخل مركبة يقودها أحدهما.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.