الإطاحة بشخصين بحوزتهما 2985 قرصاً مخدراً

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ضبطت دوريات الأمن بمحافظة بيشة شخصين بحوزتهما (2985) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وذلك داخل مركبة يقودها أحدهما.
وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.