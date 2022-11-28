الإطاحة بشخص أتلف جهاز رصد آلي عمدًا

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن أتلف جهاز رصد آلي بكسره وحرقه عمدًا في أحد الطرق العامة بمحافظة القريات.

الإحالة للنيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.