الإطاحة بـ 5 أشخاص سرقوا مصوغات ذهبية بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 5 أشخاص لسرقتهم مصوغات ذهبية من محل تجاري.

وحسب ما أعلنه الأمن العام في بيان، قبضت شرطة منطقة الرياض على مخالفين لنظام العمل من الجنسية اليمنية و3 مواطنين، لسرقتهم مصوغات ذهبية من محل تجاري، وضبط بحوزتهم جزء من المسروقات.

إحالة للنيابة العامة

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.