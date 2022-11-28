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جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

الإطاحة بمواطنين بحوزتهما 32.3 كجم من مادة الحشيش المخدر

2022-11-28 الساعة 11:32
الإطاحة بمواطنين بحوزتهما 32.3 كجم من مادة الحشيش المخدر
المواطن - الرياض

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بالمنطقة الشرقية، بحوزتهما (32.3) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر وسلاحان ناريان و(47) طلقة حية.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأضافت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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