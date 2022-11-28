الإطاحة بمواطنين بحوزتهما 32.3 كجم من مادة الحشيش المخدر

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بالمنطقة الشرقية، بحوزتهما (32.3) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر وسلاحان ناريان و(47) طلقة حية.
وأضافت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.