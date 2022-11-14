الإطاحة بمواطنين بحوزتهما 45,424 قرصًا من الإمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة بدر، بحوزتهما (45,424) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.