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الإطاحة بمواطنين بحوزتهما 45,424 قرصًا من الإمفيتامين

2022-11-14 الساعة 2:14
الإطاحة بمواطنين بحوزتهما 45,424 قرصًا من الإمفيتامين
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة بدر، بحوزتهما (45,424) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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