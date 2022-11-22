الإطاحة بمواطن بحوزته 20 كيلوجرامًا حشيش مخدر

قبض مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير على مواطن بحوزته (20) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان له على “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.