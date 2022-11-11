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عبر دوريات حرس الحدود في قطاع سقام

الإطاحة بيمنيين بحوزتهما حشيش وأقراص محظورة

2022-11-11 الساعة 4:29
الإطاحة بيمنيين بحوزتهما حشيش وأقراص محظورة
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، محاولة تهريب (31) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(7200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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