الإطاحة بيمنيين بحوزتهما حشيش وأقراص محظورة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، محاولة تهريب (31) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(7200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.