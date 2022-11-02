الإعلام الأوكراني للمواطنين: اخرجوا من المدن

طالبت صحيفة سترانا، سكان المدن الأوكرانية، بالخروج من المدن إلى المنازل الريفية التي تحتوي على مواقد للتدفئة؛ من أجل البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء.

السبيل الوحيد

وأوضح المحلل في معهد الدراسات الإستراتيجية يوري كورولتشوك، أنه إذا لم تكن هناك تدفئة وكهرباء ومياه لعدة أيام، فإن السبيل الوحيد هو الخروج من المدن والإخلاء، وفقًا لوكالة نوفوستي.

والانتقال إلى القرى والتدفئة بمواد خام بديلة، مثل الحطب، يمكن أن يساعد سكان المباني السكنية متعددة الطوابق على عدم التجمد في الشتاء البارد، وفقًا للخبراء الأوكرانيين.

لا توجد بدائل

وأكد الخبراء أنه بالنسبة للعديد من المدن في بعض المناطق.. لا توجد بدائل خاصة للتدفئة، فقط نقاط تسخين ضخمة ومواقد كهربائية.