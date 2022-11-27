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بعد تصرفه مع مدرب منتخب الأرجنتين

الإقالة تهدد مدرب المكسيك قبل مواجهة السعودية

2022-11-27 الساعة 4:45
الإقالة تهدد مدرب المكسيك قبل مواجهة السعودية
المواطن - محمد سمعه

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أثار المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لـ منتخب المكسيك، الجدل وذلك بعد أن ظهر في صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يضحك مع مواطنه ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بعد مباراة الفريقين أمس في نهائيات كأس العالم.

وأصبح المنتخب المكسيكي مهددًا بتوديع نهائيات مونديال قطر بعد أن تحصل على نقطة واحدة من أصل 6 في أول جولتين بدور المجموعات، حيث تعادل مع المنتخب البولندي ثم خسر من المنتخب الأرجنتيني.

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تاتا مارتينو في ورطة

وتحدثت صحيفة informador المكسيكية عن الصورة المتداولة لـ تاتا مارتينو وهو يضحك مع مدرب الأرجنتين دون الاهتمام بخسارة منتخب ” الألوان الثلاثة” حيث أشارت الصحيفة إلى احتمالية إقالته قبل مواجهة المنتخب السعودي مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ومن أجل تخفيف موجات غضب الجماهير المكسيكية بسبب تصرف تاتا مارتينو.

مدرب المكسيك يضحك مع مدرب الأرجنتين

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز أمام أبناء المدرب تاتا مارتينو من أجل ضمان الصعود مباشرة لدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم.

التشكيل المتوقع لـ الأخضر

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر مكونًا من: “محمد العويس، علي البليهي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، محمد البريك، علي الحسن، محمد كنو، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري”.

وكانت مباراة الأرجنتين ضد المكسيك، انتهت بفوز الأرجنتين بثنائية دون رد أحرزها كل من ليونيل ميسي وإينزو هيرنانديز.

ويبحث منتخب الأرجنتين عن الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، حيث ستكون بطولة مونديال قطر 2022 آخر بطولة عالمية يشارك فيها ميسي.

 

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