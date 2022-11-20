الإكوادور تفتتح مونديال 2022 بثنائية ضد قطر

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انتهت، منذ قليل، مباراة قطر ضد الإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم 2022، بفوز منتخب “أماريليوس” بهدفين دون رد.
وانطلقت مباراة قطر ضد الإكوادور التي أُقيمت على استاد البيت بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في هز الشباك بعد مرور 3 دقائق فقط، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.
وواصل منتخب “أماريليوس” الضغط بقوة، قبل أن ينجح في هز الشباك عند الدقيقة 16 من ركلة جزاء سددها إينر فالنسيا بنجاح، ومنح الهدف المبكر أفضلية للاعبين، وسط دفاع منظم من قطر.
وتمكن فالنسيا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 31، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب الإكوادور ضد قطر بثنائية نظيفة.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات بقوة، وتألق حارس مرمى قطر، سعد الشيب وأبعد فرصة خطيرة من منتخب “أماريليوس”، وسط محاولات لتسجيل هدف جديد.
واستمر ضغط المنتخبين لهز الشباك مجددًا، وسط تنظيم دفاعي، ليفشل اللاعبون في تسجيل هدف آخر، وتنتهي المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بخسارة قطر ضد الإكوادور بهدفين نظيفين.