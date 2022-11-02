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بعد الفيدرالي الأمريكي

الإمارات ترفع سعر الفائدة 0.75%

2022-11-02 الساعة 10:20
الإمارات ترفع سعر الفائدة 0.75%
المواطن - متابعة

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رفع مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة بقيمة 0.75%، وجاء القرار بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة للسيطرة على التضخم المتزايد.

رفع سعر الفائدة 75 نقطة

وكان مصرف الإمارات المركزي، رفع في سبتمبر الماضي، سعر الفائدة 75 نقطة أساس، على خلفية قرار بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، برئاسة جيروم بأول، برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

وتم رفع تسهيلات الإيداع لليلة الواحدة بـ75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15%، فيما تم الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساس.

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