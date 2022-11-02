الإمارات ترفع سعر الفائدة 0.75%

ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة عودة العمل في جوازات المنافذ بعد العطل الجزئي إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لفحص المركبات السفير بخاري يوضح سبب قطع زيارته لـ الفاعور ماسك يسخر من إلحاح عودة ترامب لتويتر الصويلحي لـ”المواطن”: لا يمكن التنبؤ ببطل كأس الملك حضور المملكة في قمة الجزائر تأكيد للتضامن العربي فيديو متداول للعثور على رتيل مفقودة مكة الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا
رفع مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة بقيمة 0.75%، وجاء القرار بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة للسيطرة على التضخم المتزايد.
وكان مصرف الإمارات المركزي، رفع في سبتمبر الماضي، سعر الفائدة 75 نقطة أساس، على خلفية قرار بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، برئاسة جيروم بأول، برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس.
وتم رفع تسهيلات الإيداع لليلة الواحدة بـ75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15%، فيما تم الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساس.