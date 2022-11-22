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ضمن أوبك+

الإمارات تنفي أي نقاش لزيادة إنتاج النفط

2022-11-22 الساعة 1:25
الإمارات تنفي أي نقاش لزيادة إنتاج النفط
المواطن - متابعة

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نفى وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد فرج المزروعي، أمس الاثنين، انخراط الإمارات في أي نقاش مع أعضاء آخرين في تجمع “أوبك+” لتغيير أحدث اتفاق بشأن الإنتاج، مضيفًا أن الاتفاق سارٍ حتى نهاية عام 2023.

ملتزمون

وغرد المزروعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: ملتزمون بهدف أوبك+ وتحقيق التوازن في سوق النفط، وسندعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف.

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وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت، في وقت سابق، أمس الاثنين، أن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا قيد المناقشة، وستعرض على الاجتماع المقبل لأوبك وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، في الرابع من ديسمبر.

ونقلت الصحيفة ما أوردته عن مندوبين لم تُسمّهم من أوبك.

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