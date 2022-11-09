الإيسيسكو : الشرق الأوسط الأخضر مبادرة تاريخية

أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن بالغ ترحيبها بنتائج القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حول المبادرة.

وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو اليوم، أنها تثمن استضافة المملكة مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإسهامها بمبلغ 2.5 مليار دولار، دعمًا لمشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة التابعة لها للسنوات العشر المقبلة، مشيرة إلى أن المبادرة ” حظيت بالتقدير والدعم من كل القيادات الدولية، بوصفها مبادرة تاريخية تتبنى من الرؤى والسياسات مما يجعلها بحق مبادرة المستقبل البيئي”.

الإنماء البيئي

وجددت المنظمة الإعراب عن التزامها بدعم دولها الأعضاء في شوط الإنماء البيئي، عبر إتاحة خبراتها الفنية وإمكانات شراكاتها الدولية المعنية بالشأن البيئي، وتجدد تأكيد استعدادها التام للتعاون والعمل مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث تنسجم أهدافها مع إستراتيجية العمل الجديدة للمنظمة، التي تتبنى قضايا الحفاظ على البيئة، من خلال برامج ومشاريع طموحة لتحسين الظروف البيئية وتثمين وإدارة الموارد المائية، وتنسيق التعاون بين دول العالم الإسلامي في هذا المجال.