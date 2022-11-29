الإيفواري كولو توريه أول مدير فني إفريقي لنادي إنجليزي

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تولى المدافع الإيفواري ونجم نادي آرسنال الإنجليزي السابق حبيب كولو توريه، تدريب فريق ويجان أتليتك الإنجليزي، ليدخل المدافع الدولي السابق تاريخ كرة القدم الإنجليزية من أوسع أبوابها.
وأعلن النادي الإنجليزي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب” في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن تعيين توريه في منصب المدير الفني للفريق، عقب إقالة المدرب السابق ليام ريتشاردسون.
وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن توريه (41 عامًا) بات أول إفريقي يتولى منصب المدير الفني لفريق أول في ناد إنجليزي، بعيدًا عن فرق الناشئين والشباب.
وكان توريه، لاعب أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي السابق، عمل كمدرب مساعد للأيرلندي الشمالي برندان رودجرز في ناديي سيلتيك الاسكتلندي وليستر سيتي الإنجليزي.